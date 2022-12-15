ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Президент Франції відвідав матч проти Марокко.

Президент Франції Емманюель Макрон приїхав до Катару на матч півфіналу чемпіонату світу-2022, в якому збірна його країни грала проти Марокко. Поєдинок завершився перемогою "триколірних" із рахунком 2:0.

Відзначимо, також Макрон планує відвідати фінальний поєдинок між Францією та Аргентиною, який пройде у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00.

"Спорт дає прості та чисті емоції. Я був дуже напружений, марокканці зіграли дуже добре. Я говорю величезне дякую Дідьє Дешаму та цій команді, суміші різних поколінь. І у неділю Дешам тут зі своєю командою.

Ця команда змусила мене пишатися. Я знову побачив надзвичайну гру. Грізманн — неймовірний!"

Згодом Макрон висловив своє ставлення до проведення чемпіонату світу у Катарі.

"Спорт має об’єднувати людей. Іноді країни, які не розмовляють одна з одною політично, розмовляють одна з одною. Мені вдалося побачити еміра Катару. І потім, ви повинні визнати, що Катар особливо добре організовує ці змагання. це добре. Перш за все, давайте не економити на нашому задоволенні".

Після цього президенту Франції поставили запитання щодо заборони у Катарі вивішувати на трибунах прапори ЛГБТ, проте йому одразу вдалося майстерно перевести тему.

"Є багато речей, які ми повинні продовжувати вирішувати, багато країн, де це потрібно вирішувати. І, чесно кажучи, сьогодні я пишаюся збірною Франції. Ми всі пишаємося французами і французами" — передає слова Макрона французьке видання L’Equipe.

Нагадаємо, раніше очільник Франції вгадав точний рахунок і усіх авторів голів у матчі між французами і поляками. Згодом він точно спрогнозував, що "Лє Бльо" пройдуть англійців на стадії чвертьфіналу. Тепер же президент заявив, що Франція у неділю виграє Мундіаль.