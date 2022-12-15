ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "Лє Бльо" — про майбутній фінальний двобій.

У другому півфінальному матчі чемпіонату світу-2022 збірна Франції здолала сенсаційне Марокко — 2:0. Голами відзначилися Тео Ернандес та Рандаль Коло Муані.

Найкращим гравцем поєдинку став Антуан Грізманн. Після гри 31-річний француз поділився з пресою про майбутню фінальну битву проти збірної Аргентини.

"Будь-яка команда з Мессі. Ми бачили практично всі матчі на цьому чемпіонаті світу, ми бачили гру Аргентини, ми знаємо, як вони грають, це складна команда, яка перебуває у найкращій формі.

Звичайно, там грає не тільки Мессі, вони мають сильну сторону навколо нього, тому ми знаємо, що це буде важка гра. Ми знаємо, що вони отримають велику підтримку з боку натовпу. Тож ми збираємося і готуємося. Завтра приступаємо до роботи, поговоримо про це, подивимося, на чому зосередитися і у чому ми можемо завдати їм шкоди та як захиститися від них. Ми будемо добре підготовлені" — передає слова новоспеченого центрхава Sky Sports.

Відзначимо, що поєдинок між Францією та Аргентиною пройде у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. Днем раніше у той же час зійдуться збірні Хорватії та Марокко, які розіграють бронзу.