ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

В збірній вірять, що лідер не залишить команду після чемпіонату світу в Катарі.

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро вважає, що Ліонелю Мессі зарано закінчувати міжнародну кар'єру, незалежно від результату у фіналі чемпіонату світу, де "альбіселесте" зіграє з Францією.

"Я сподіваюся, що це не останній чемпіонат світу для нього. Це питання постійно порушується, і ми говоримо, що збираємося попросити його не завершувати кар'єру у збірній. Ми раді, що у нас такий партнер, що він грає з нами", — приводить слова Ромеро Metro.

Раніше Мессі натякнув, що фінал чемпіонату світу стане для нього останнім матчем у збірній Аргентини.

Фінал ЧС-2022 відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.