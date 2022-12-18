ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець у фіналі змагання оформив дубль.

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу-2022. Ліонель Мессі та компанія перемогли у фіналі збірну Франції завдяки удачі у серії пенальті.

Найкращим гравцем турніру визнали Ліонеля Мессі. Аргентинець забив два голи та реалізував післяматчевий пенальті.

В цілому на рахунку Мессі у цьому розіграші ЧС-2022 сім забитих голів та три гольові передачі у семи поєдинках.

Нагадаємо, що найкращим бомбардиром мундіалю у 2022 році став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.