Аргентинець у фіналі змагання оформив дубль.
Ліонель Мессі, Getty Images
18 грудня 2022, 20:32
Збірна Аргентини стала чемпіоном світу-2022. Ліонель Мессі та компанія перемогли у фіналі збірну Франції завдяки удачі у серії пенальті.
Найкращим гравцем турніру визнали Ліонеля Мессі. Аргентинець забив два голи та реалізував післяматчевий пенальті.
В цілому на рахунку Мессі у цьому розіграші ЧС-2022 сім забитих голів та три гольові передачі у семи поєдинках.
Нагадаємо, що найкращим бомбардиром мундіалю у 2022 році став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.