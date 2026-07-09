Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англієць пропустить найближчий чвертьфінальний матч проти Норвегії, а також можливий півфінал ЧС-2026.

Захисник збірної Англії Джарелл Кванса не зможе допомогти своїй національній команді у двох найближчих матчах через дискваліфікацію. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 23-річний англієць отримав червону картку за грубу гру у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Мексики (3:2).

У результаті ФІФА дискваліфікувала Квансу на два найближчих матчі, незважаючи на те, що ФА розглядала можливість подати апеляцію.

Таким чином Кванса пропустить чвертьфінал ЧС-2026 проти Норвегії, а також можливий півфінал мундіалю.

Нагадаємо, матч Норвегія – Англія відбудеться у ніч на неділю, 12 липня, о 00:00.