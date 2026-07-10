Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч французької збірної поділився своїми думками після гри з марокканцями.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу ЧС-2026 проти Марокко (0:2).

"Це був важкий матч. Ми не реалізували пенальті та змарнували кілька моментів. Із Кіліаном немає жодних проблем, він ніколи не сумнівається в собі, хоча мав гольовий момент і до того, як забив.

Ми саме там, де й хотіли бути. Зараз ми добре відновимося і подивимося, хто буде нашим суперником.

Уявляю, яке піднесення та пристрасть зараз панують у Франції. Тут ми перебуваємо у своїй власній бульбашці, а я — і поготів. Але саме заради цього ми тут, і обов’язок гравців — зробити все можливе, щоб пройти якомога далі. Ми подолали серйозний бар’єр", — наводить слова Дешама прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Марокко.