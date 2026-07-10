Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі команд напередодні їхньої битви в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Іспанія та Бельгія вже неодноразово перетиналися на найбільших міжнародних турнірах, а їхнє протистояння подарувало чимало знакових матчів. Від драматичної серії пенальті у чвертьфіналі чемпіонату світу-1986 до переконливих перемог "Червоної фурії" у відборах 2000-х — історія цієї дуелі налічує десятки років і не раз впливала на долю путівок до фінальних частин мундіалів та Євро.

Напередодні нового очного поєдинку на чемпіонаті світу-2026 разом із нашим партнером betking розповідаємо про історію взаємин цих національних команд, яка налічує 23 офіційних та товариських поєдинків.

Іспанія — Бельгія 5:0

5 вересня 2009 року

Кваліфікація чемпіонату світу-2010

Голи: Давід Сільва, 41, 68, Давід Вілья, 49, 85, Жерар Піке, 51.

Іспанія: Касільяс — Арбелоа (Альбіоль, 82), Піке, Пуйоль, Капдевіла — Бускетс, Хабі Алонсо — Сільва, Хаві (Фабрегас, 70), Фернандо Торрес (Рієра, 66) — Давід Вілья.

Бельгія: Жилле — Ванден Борре, Ван Бюйтен, Вермален, Вертонген (Дешахт, 29) — Сімонс, Дефур — Дембеле, Феллаїні, Азар (Міральяс, 58) — Сонк (де Камарго, 70).

Попередження: Бускетс, Пуйоль — Вермален, Вертонген, Феллаїні.

Огляд матчу:

Після перемоги в Брюсселі роком раніше Іспанія вже фактично гарантувала собі місце на чемпіонаті світу, однак команда Вісенте дель Боске не збиралася знижувати оберти. На Сантьяго Бернабеу чинні чемпіони Європи повністю переграли молоде покоління бельгійців, за яке вже виступали Еден Азар, Маруан Феллаїні, Венсан Компані (пропускав матч через травму) та Ян Вертонген. Розгром 5:0 став найбільшою перемогою Іспанії над Бельгією в офіційній історії та ще раз підтвердив, що саме "Червона фурія" була головним фаворитом майбутнього мундіалю. Через десять місяців іспанці вперше стали чемпіонами світу.

Бельгія — Іспанія 1:2

15 жовтня 2008 року

Кваліфікація чемпіонату світу-2010

Голи: Сонк, 7 — Іньєста, 36, Давід Вілья, 88.

Бельгія: Стейнен — Ванден Борре, Компані, Ван Бюйтен, Вермален, Вертонген — Сімонс, Дефур (Дембеле, 90), Вітсель, Феллаїні — Сонк.

Іспанія: Касільяс — Серхіо Рамос, Хуаніто, Пуйоль, Капдевіла — Маркос Сенна, Хаві, Іньєста, Касорла (Хабі Алонсо, 84) — Фернандо Торрес (Фабрегас, 67), Давід Вілья (Гуїса, 90).

Попередження: Компані, Ван Бюйтен — Пуйоль.

Матч відбувся лише через кілька місяців після тріумфу Іспанії на Євро-2008. Бельгійці відкрили рахунок уже на сьомій хвилині й довгий час були близькі до сенсації. Проте команда Луїса Арагонеса продемонструвала характер: Андрес Іньєста відновив рівновагу, а за дві хвилини до завершення основного часу Давід Вілья приніс гостям перемогу. Цей успіх став одним із ключових у бездоганній відбірковій кампанії Іспанії, яка виграла всі десять матчів групи.

Бельгія — Іспанія 0:2

8 жовтня 2005 року

Кваліфікація чемпіонату світу-2006

Голи: Рауль, 52, Фернандо Торрес, 85.

Перед останнім туром Іспанія вже втратила шанс напряму потрапити на чемпіонат світу, однак повинна була перемагати, щоб гарантувати собі місце в стикових матчах. Команда Луїса Арагонеса впевнено впоралася із завданням: Рауль відкрив рахунок одразу після перерви, а наприкінці зустрічі Фернандо Торрес поставив крапку. Завдяки цій перемозі іспанці вийшли до плейоф, де здолали Словаччину та здобули путівку на ЧС-2006, тоді як бельгійці залишилися поза фінальною частиною.

Іспанія — Бельгія 2:0

9 жовтня 2004 року

Кваліфікація чемпіонату світу-2006

Голи: Рауль, 38, Фернандо Мор'єнтес, 81.

Огляд матчу:

Після нічиєї з Боснією і Герцеговиною в стартовому турі відбору Іспанія вже не мала права втрачати очки. Команда Луїса Арагонеса впевнено переграла бельгійців завдяки голам капітана Рауля та Фернандо Мор'єнтеса й здобула першу перемогу в кваліфікації. Хоча іспанці в підсумку поступилися Сербії та Чорногорії першим місцем у групі, саме ці три очки дозволили їм залишитися в боротьбі та згодом пробитися на чемпіонат світу через стикові матчі.

Іспанія — Бельгія 1:1

29 березня 1995 року

Кваліфікація чемпіонату Європи-1996

Голи: Хуліо Салінас, 18 — Вебер, 66.

Огляд матчу:

Після переконливої перемоги в Брюсселі іспанці були фаворитами й домашньої зустрічі, однак бельгійці зуміли нав'язати боротьбу. Гол Хуліо Салінаса ще в першому таймі не гарантував господарям перемоги — після перерви Герт Вебер відновив рівновагу. Незважаючи на втрату очок, Іспанія зберегла лідерство в групі та згодом напряму вийшла на Євро-1996. Бельгія також кваліфікувалася до фінальної частини, посівши друге місце.

Бельгія — Іспанія 1:4

17 грудня 1994 року

Кваліфікація чемпіонату Європи-1996

Голи: Вебер, 84 — Бегірістайн, 21, Луїс Енріке, 39, Хуліо Салінас, 49, Кіко, 90.

Огляд матчу:

Іспанія видала один із найкращих матчів у кваліфікації до Євро-1996. Уже до початку другого тайму команда Хав'єра Клементе контролювала гру й вела з рахунком 3:0, а наприкінці Кіко довів перевагу до розгромної. Ця перемога стала важливою заявкою на перше місце в групі та підтвердила силу покоління, яке після невдалого чемпіонату світу в США проходило перебудову. Для бельгійців поразка стала найболючішою домашньою невдачею у цьому відборі, хоча вони все ж зуміли завоювати путівку на Євро.

Бельгія — Іспанія 1:2

21 червня 1990 року

Чемпіонат світу-1990. Груповий етап

Голи: Клейстерс, 50 — Мічел, 21, 62.

Огляд матчу:

Обидві команди достроково гарантували собі вихід до плейоф після двох стартових турів, тому в очному матчі визначали переможця групи Е. Героєм зустрічі став Мічел, який оформив дубль, а Іспанія перемогла 2:1 і завершила груповий етап на першому місці. Втім, скористатися перевагою сітки не вдалося: вже в 1/8 фіналу іспанці поступилися Югославії в додатковий час, а Бельгія припинила боротьбу після драматичної поразки від Англії, пропустивши вирішальний гол Девіда Платта на 119-й хвилині.

Іспанія — Бельгія 1:1 (4:5 пен.)

22 червня 1986 року

Чемпіонат світу-1986. 1/4 фіналу

Голи: Сеньйор, 85 — Кулеманс, 35.

Серія пенальті: 4:5.



Огляд матчу:

Один із найвідоміших матчів в історії обох збірних. Бельгія відкрила рахунок після удару Яна Кулеманса, а Іспанія врятувалася лише за п'ять хвилин до завершення основного часу, коли Хуан Антоніо Сеньйор скористався відскоком від поперечини. Додатковий час не визначив переможця, а в серії пенальті бельгійці виявилися точнішими — 5:4. Саме ця перемога вперше вивела Бельгію до півфіналу чемпіонату світу, що стало найбільшим досягненням країни до "бронзи" ЧС-2018. Для Іспанії ж ця поразка стала одним із найболючіших вильотів на мундіалях.

Бельгія — Іспанія 2:1

15 червня 1980 року

Чемпіонат Європи-1980. Груповий етап

Голи: Вандерейкен, 16 (пен.), Кулеманс, 75 — Дані, 90.

Огляд матчу:

Це була перша зустріч команд у фінальній частині чемпіонату Європи. Уже на 16-й хвилині бельгійці вийшли вперед після пенальті Рене Вандерейкена, а в другому таймі Ян Кулеманс подвоїв перевагу. Іспанія відповіла лише голом Дані наприкінці зустрічі. Перемога стала надзвичайно важливою для Бельгії, яка згодом сенсаційно виграла свою групу, випередивши Італію, Англію та Іспанію, і вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи. Іспанці ж після цієї поразки так і не змогли вийти з групи, завершивши турнір лише третіми.

Бельгія — Іспанія 2:1

23 лютого 1969 року

Кваліфікація чемпіонату світу-1970

Голи: Ван Гімст, 11, Докс, 69 — Амансіо, 84.

Матч у Брюсселі фактично визначав фаворита групи 6 у боротьбі за єдину путівку на чемпіонат світу в Мексиці. Бельгійці швидко захопили ініціативу й повели завдяки голу легендарного Пауля Ван Гімста, а після перерви Жан Докс подвоїв перевагу. Іспанія відповіла лише пізнім голом Амансіо й зазнала першої поразки у відборі. Саме цей успіх дозволив бельгійцям завершити кваліфікацію на першому місці та вперше за 16 років вийти до фінальної частини чемпіонату світу, тоді як Іспанія вдруге поспіль залишилася поза мундіалем.

Іспанія — Бельгія 1:1

11 грудня 1968 року

Кваліфікація чемпіонату світу-1970

Голи: Амансіо, 47 — Ван Гімст, 62.

Огляд матчу:

Перший офіційний матч між збірними відбувся в рамках відбору до чемпіонату світу 1970 року. Іспанці відкрили рахунок одразу після перерви завдяки Амансіо, однак незабаром бельгійців урятував їхній головний бомбардир Пауль Ван Гімст. Нічия залишила обидві команди серед претендентів на перемогу в групі, але вже за два місяці Бельгія виграла матч-відповідь у Брюсселі та зробила вирішальний крок до виходу на мундіаль. Для Іспанії ж ця кваліфікація завершилася невдачею — вдруге поспіль збірна не змогла пробитися до фінальної частини чемпіонату світу.

Всі матчі між Іспанією та Бельгією:

Дата Турнір Матч Рахунок 29.08.1920 Олімпійські ігри, 1/4 фіналу Бельгія — Іспанія 3:1 09.10.1921 Товариський Іспанія — Бельгія 2:0 04.02.1923 Товариський Бельгія — Іспанія 1:0 02.01.1949 Товариський Іспанія — Бельгія 1:1 10.06.1951 Товариський Бельгія — Іспанія 3:3 19.03.1953 Товариський Іспанія — Бельгія 3:1 31.03.1957 Товариський Бельгія — Іспанія 0:5 02.12.1962 Товариський Бельгія — Іспанія 1:1 01.12.1963 Товариський Іспанія — Бельгія 1:2 11.12.1968 Відбір ЧС-1970 Іспанія — Бельгія 1:1 23.02.1969 Відбір ЧС-1970 Бельгія — Іспанія 2:1 15.06.1980 Євро-1980, груповий етап Бельгія — Іспанія 2:1 16.12.1981 Товариський Іспанія — Бельгія 2:0 19.02.1986 Товариський Іспанія — Бельгія 3:0 22.06.1986 ЧС-1986, 1/4 фіналу Іспанія — Бельгія 1:1 (5:6 пен.) 21.06.1990 ЧС-1990, груповий етап Бельгія — Іспанія 1:2 17.12.1994 Відбір Євро-1996 Бельгія — Іспанія 1:4 29.03.1995 Відбір Євро-1996 Іспанія — Бельгія 1:1 09.10.2004 Відбір ЧС-2006 Іспанія — Бельгія 2:0 08.10.2005 Відбір ЧС-2006 Бельгія — Іспанія 0:2 15.10.2008 Відбір ЧС-2010 Бельгія — Іспанія 1:2 05.09.2009 Відбір ЧС-2010 Іспанія — Бельгія 5:0 01.09.2016 Товариський Бельгія — Іспанія 0:2

Погляд у майбутнє

Чвертьфінал чемпіонату світу-2026 стане вже 24-м матчем в історії протистояння Іспанії та Бельгії й, без перебільшення, одним із найважливіших. Попри перевагу іспанців у загальній статистиці, історія цього суперництва не раз доводила, що бельгійці вміють боляче карати фаворита. Саме вони вибили Іспанію у чвертьфіналі ЧС-1986, а ще раніше залишили її без путівки на чемпіонат світу 1970 року.

Водночас останні два десятиліття пройшли під знаком тотальної переваги "Червоної фурії", яка виграла всі чотири офіційні зустрічі із загальним рахунком 11:1. Проте нинішнє покоління бельгійців прагне написати нову главу своєї історії, а іспанці — підтвердити статус одного з головних фаворитів мундіалю. Саме тому майбутній чвертьфінал обіцяє стати не просто черговою зустріччю двох європейських грандів, а продовженням суперництва, яке триває вже майже 60 років і неодноразово впливало на долю великих міжнародних турнірів.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодаства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ