Кубок Конфедераций

Пепе пропустит полуфинал Кубка Конфедераций

Лидер защиты сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в полуфинале Кубка Конфедераций из-за дисквалификации.

getty images

Сегодня Португалия разгромила Новую Зеландию в рамках заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций. Благодаря этой победе команда Фернандо Сантуша вышла в полуфинал турнира. Соперник Селесао определится завтра, когда состоятся матчи второй группы. В игре против новозеландской сборной желтую карточку получил центральный защитник Пепе. Это предупреждение стало для опытного защитника вторым на турнире. Таким образом, Пепе не сможет принять участие в полуфинальном поединке.