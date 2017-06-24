Сегодня Португалия разгромила Новую Зеландию в рамках заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций.

Благодаря этой победе команда Фернандо Сантуша вышла в полуфинал турнира.

Соперник Селесао определится завтра, когда состоятся матчи второй группы.

В игре против новозеландской сборной желтую карточку получил центральный защитник Пепе. Это предупреждение стало для опытного защитника вторым на турнире.

Таким образом, Пепе не сможет принять участие в полуфинальном поединке.