Лидер защиты сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в полуфинале Кубка Конфедераций из-за дисквалификации.
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24 июня 2017, 20:55
Сегодня Португалия разгромила Новую Зеландию в рамках заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций.
Благодаря этой победе команда Фернандо Сантуша вышла в полуфинал турнира.
Соперник Селесао определится завтра, когда состоятся матчи второй группы.
В игре против новозеландской сборной желтую карточку получил центральный защитник Пепе. Это предупреждение стало для опытного защитника вторым на турнире.
Таким образом, Пепе не сможет принять участие в полуфинальном поединке.