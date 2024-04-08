Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Черговий тур у рамках поточного сезону англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, і він знову подарував нам цікаві та місцями сенсаційні протистоянні, які вартують окремої уваги в нашому традиційному матеріалі подібного типу.

До вашої уваги наші традиційні підсумки 32-го туру АПЛ-2023/24, в рамках яких ми розглядаємо усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості, де продовжується фінальний етап щодо розв'язки ключових питань.

Так, напередодні декому свої історії завершити вже ж вдалося, але в нас не Реслманія 40, тому продовжуємо перебувати у стані, переповненому купою інтриг.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

⚽️ ГЕНІЙ КЕВІНА ДЕ БРЮЙНЕ ВИРІШИВ УСЕ

Матч проти Крістал Пелес став типовим для Манчестер Сіті зразка цього сезону. Команда Олівера Гласнера абсолютно не здивувала своїм планом на гру, зробивши проти гранда ставку на оборону та контратаки, причому в першому таймі "орли" реалізовували свій план навіть більшою мірою, ніж це взагалі очікувалося.

Підопічні Хосепа Гвардіоли до перерви аномально багато помилялися індивідуально, починаючи від Джона Стоунза і закінчуючи навіть Родрі, проте зі всіх помилок гравців Ман Сіті реалізувати "орлам" вдалося лише один момент, хоча ця кількість без проблем могла бути й більшою — десь не пощастило, а десь Ортега холоднокровно розбирався з ситуацією у власному майданчику за рахунок вражаючої гри ногами.

Однак у другому таймі чинні чемпіони очікувано перекрили повітря супернику після відверто невиразної першої половини зустрічі. Це, безперечно, був вечір для генія Кевіна Де Брюйне, який оформив дубль, записав на свій рахунок один асист і за сумісництвом досяг позначки в 100 матчів за Манчестер Сіті. Очікувана перемога "містян" у вельми результативному протистоянні, але ми знову переконалися, що колектив Гвардіоли не є і близько невразливим, чим неодноразово користувалися більш висококласні команди протягом цього сезону.

Крістал Пелес — Манчестер Сіті 2:4

Голи: Матета, 3, Едуар, 86 — де Брюйне, 13, 70, Льюїс, 47, Голанд, 66



Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Лерма — Муньйос, Вортон, Г'юз (Ахамада, 83), Мітчелл (Клайн, 75) — Езе (Шлупп, 64), Матета (Едуар, 75), Аю (Олісе, 74).



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол (Аканджі, 46) — Родрі (Ковачич, 74) — Бобб, де Брюйне (Сілва, 90+2), Альварес (Нунеш, 74), Гріліш — Голанд.



Попередження: Матета — Гвардіол

⚽️ 60 MILLION DOWN THE DRAIN, KAI HAVERTZ SCORES AGAIN!

Для Арсеналу ці вихідні пройшли вкрай легко та впевнено, якщо порівнювати із прямими конкурентами у боротьбі за чемпіонство. Брайтон — традиційно симпатичний за грою та незручний суперник для команд, яких прийнято вважати топовими, але травми низки ключових виконавців часто заважають тренерському штабу Роберто Де Дзербі показувати на полі те, на що можна було б розраховувати в ідеалі.

"Чайки" дуже високо пресингували "канонірів" у стартовому відрізку, подекуди навіть це виходило, але підопічним Мікеля Артети досить швидко вдалося пережити цей відрізок без серйозних помилок і пропущених голів, після чого почалася традиційна домінація лондонців.

У фізичному плані Брайтон не міг тримати такий високий темп на довгій дистанції, тому Арсенал без проблем почав справляти з пресингом суперником і знаходити вільні зони. У першому таймі Жезус за рахунок свого дриблінгу зробив із Лемптні дурня, змусивши агресивно кинутися на м'яч у своєму штрафному майданчику, а Букайо Сака у підсумку реалізував призначений за це пенальті.

Пропущений гол змусив Брайтон більше розкриватися, і у підсумку Кай Гаверц забив свій десятий гол з моменту переходу в Арсенал, а наприкінці матчу ще й асистом вивів на ривок Леандро Троссара, який довів рахунок проти своєї колишньої команди до розгромного. Чекаємо тепер на Баварію, але навіть у разі впевненого успіху "канонірів" скептики будуть говорити щось про поточну кризу мюнхенців. Дивно, звісно, що досі взагалі існує якась недооцінка такого сильного Арсеналу серед уболівальників.

Брайтон — Арсенал 0:3

Голи: Сака, 33 (пен), Гаверц, 62, Троссар, 86



Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Модер (Буонанотте, 63) — Енсісо (Педро, 63), Гросс, Адінгра — Велбек (Фаті, 76).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 72) — Едегор (Вієйра, 89), Жоржиньо, Райс — Сака (Мартінеллі, 64), Гаверц (Нкетіа, 90), Жезус (Троссар, 64).



Попередження: Балеба — Саліба, Вайт

⚽️ ЯК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЦЕ РОБИТЬ? ЯК ЦЕ РОБИТЬ ЛІВЕРПУЛЬ?

Ліверпуль платить велику ціну за свою недбалість у плані реалізації моментів вже не вперше в нинішньому сезоні, але, заради справедливості, все могло закінчитися ще гірше, якби не досить спірний пенальті у ворота Андре Онана у заключному відрізку матчу (спірний – не означає, що не було підстав щодо його призначення).

Феноменально, але за перший тайм Ліверпуль завдав аж 15 ударів, з яких реалізував один. Феноменально навіть не це, а те, що гравці Манчестер Юнайтед йшли на перерву без жодного удару у своєму активі (все-таки гол Гарначо з офсайду до статистики не входить), що відбувалося востаннє дев'ять років тому у дербі проти Манчестер Сіті.

Але Ерік тен Гаг — та людина, навколо якої може фігурувати купа статистичних антирекордів, проте одна помилка молодого Кванси — ось вам і гол Бруну Фернандеша із майже середини поля. До слова, це був перший удар "червоних дияволів" за 50 хвилин матчу, але результат, як то кажуть, на табло. Хоча ні, більш аномальним з урахуванням загальної картини гри було те, що Манчестер Юнайтед взагалі повів у рахунку, але тут талант покоління академії манкуніанців Коббі Мейну вкотре довів, чому навколо нього стільки розмов ще з минулої літньої передсезонки.

Ліверпуль за підсумком зрівняв, але віддав матч, який не мав права віддавати, і в результаті поплатився за своє марнотратство першим місцем у турнірній таблиці і статусом фаворита на чемпіонство. Звинувачувати команда Клоппа може лише себе, та й, скажемо відверто: за рівнем футболу Ліверпуль наразі помітно поступаються тому, хто став новим лідером, - лондонському Арсеналу.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 2:2

Голи: Фернандеш, 50, Мейну, 67 — Діас, 23, Салах, 84 (пен.)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Камбвала, Далот — Каземіро, Мейну (Маунт, 85) — Гарначо (Амрабат, 80), Фернандеш, Рашфорд (Антоні, 66) — Гойлунн.



Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Гомес, 65), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо (Елліотт, 69), Собослаї (Джонс, 66) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 69), Луїс Діас.



Попередження: Камбвала, Онана, Маунт, Каземіро — Бредлі, Джонс.

⚽️Астон Вілла вилетіла з топ-4 таблиці АПЛ. Нестача фізичних кондицій на всю дистанцію матчів наприкінці сезону дається взнаки, а приклад матчу бірмінгемців з Брентфордом показує, що в АПЛ навіть перевага в два м'ячі не дає тобі жодних гарантій на перемогу. Команда Томаса Франка, вийшовши на гру без свого ключового форварда Айвена Тоуні у стартовому складі, змогла у другому таймі буквально за десять хвилин перевернути хід протистояння на свою користь та забити "левам" аж три м'ячі, у двох із яких асистував Серхіо Регілон. На щастя для фанатів Астон Вілли, Оллі Воткінс наприкінці все ж записав на свій рахунок другий м'яч і врятував нічию, але чи можуть бірмінгемці бути раді цьому результату? Питання риторичне, адже тепер підопічні Унаї Емері поза топ-4 турнірної таблиці.

Астон Вілла — Брентфорд 3:3

Голи: Воткінс, 39, 81, Роджерс, 46 - Занка, 59, Мбемо, 61, Вісса, 68

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 90) — Бейлі (Дуран, 90), Макгінн, Луїс, Роджерс (Дзаніоло, 69) — Тілеманс (Діабі, 90) — Воткінс

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Дамсгор (Оньєка, 85), Янельт, Єнсен (Ярмолюк, 85), Регілон (Льюїс-Поттер, 76) — Мбемо (Мопе, 85), Вісса (Тоуні, 85)

Попередження: Карлос, Луїс — Дамсгор, Вісса

⚽️ Вест Гем доєднався до творців вольових перемог у цьому турі АПЛ, коли мінімально поступаючись Вулвергемптону в рахунку після першого тайму "молотобійці" зуміли після перерви перевернути ситуацію на табло завдяки двом голам Лукаса Пакета та Джеймса Ворд-Прауса у заключному відрізку. Цікаво, що на дев'ятій компенсованій хвилині "вовки" могли врятувати нічию, але гол англійця українського походження Макса Кілмана відмінили через офсайд.

Вулвергемптон - Вест Гем 1:2

Голи: Сарабія 32 (пен) — Пакета, 73 (пен) Ворд-Праус, 85

Вулвергемптон: Са (Траоре, 80) — Буено, Кілман, Тоті — Семеду, Гомес, Дойл, Аїт-Нурі (Кунья, 55) — Доерті, Леміна (Чівоме, 80) — Са (Траоре, 80)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал (Джонсон, 46), Мавропанос, Зума, Палмьєрі — Альварес, Соучек (Антоніо, 46) — Кудус, Ворд-Праус, Пакета — Боуен (Крессвелл, 54)

Попередження: Гомес, Тоті, Траоре — Палмьєрі, Пакета, Сарабія ⚽️Організований в обороні Евертон здолав Бернлі завдяки єдиному голу Домініка Калверта-Льюїна, а важливу роль відіграла якісна оборона "ірисок", в яку свій внесок зробив наш Віталій Миколенко. Три пункти в актив колективу Шона Дайча, але чи є бажання у мерсісайдців радіти цьому на тлі інформації про можливі чергові санкції щодо клуба у вигляді зняття очок? UPD. З Евертона таки було знято два очки вже після підготовки матеріалу... Евертон — Бернлі 1:0

Гол: Калверт-Льюїн, 45+2 Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Гаррісон, 83), Гарнер, Гомеш, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 83) Бернлі: Мурич — Ассіньйон (Гудмундссон, 83), О'Ши, Естев, Тейлор (Амдуні, 84) — Фостер, Каллен, Берге, Брун Ларсен (Браунгілл, 69) — Одобер (Родрігес, 83), Фофана (да Сілва, 62) Попередження: Тарковські, Гомеш — Берге Вилучення: О'Ши, 67 ⚽️ Лутон взяв реванш у Борнмута за прикру невдачу в матчі першого кола, коли "вишні" здобули перемогу з рахунком 4:3, поступаючись при цьому протягом зустрічі аж в три м'ячі. Творцями вольового успіху "капелюшників" стал Кларк та Морріс, тоді як переможний гол було забито на останній хвилині основного часу. Далеко не найкращий матчі для Іллі Забарного та оборони команди Андоні Іраоли в цілому. Лутон Таун - Борнмут 2:1

Голи: Кларк, 73, Морріс, 90 - Таверньє, 52 Лутон Таун: Камінські — Хашіока (Оньєдінма, 62), Менгі, Берк — Каборе, Кларк, Барклі, Дауті — Таунсенд (Беррі, 62), Чонг (Вудроу, 80) — Морріс Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Келлі, Керкез (Сенесі, 86) — Кук (Скотт, 87), Крісті — Семеньйо (Унал, 69), Клюйверт (Біллінг, 68), Таверньє (Уаттара, 59) — Соланке

⚽️ Ньюкасл вимучував пізній переможний гол проти Фулгема. І так, це ще один матч цього туру в скарбничку, коли результат вирішився саме у заключному відрізку. Творцем успіху "сорок" став Бруно Гімараес, але варто зазначити, що лондонці як мінімум не заслуговували тут програвати.

Фулгем — Ньюкасл Юнайтед 0:1

Гол: Гімараес, 81



Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья (Броя, 85), Керні (Лукич, 65) — Івобі, Перейра (Вілсон, 65), Вілліан (Траоре, 65) — Муніз (Хіменес, 86)

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Крафт, Шер, Берн, Голл (Дамметт, 90) — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Андерсон, 40) — Мерфі (Барнс, 65), Ісак, Гордон (Рітчі, 90)

Попередження: Лукич — Крафт, Лонгстафф

⚽️ Челсі такий Челсі... Хто може забити посеред тижня два голи та перемогти Манчестер Юнайтед в останні секунди, а потім втратити очки з останньою командою таблиці, пропустивши гол у компенсований до другого тайму час? Так вміє безпосередньо сам Манчестер Юнайтед, але є ще й "брат по нещастю" з Західного Лондона. Знаковий для Шеффілд Юнайтед форвард Олівер Макберні при рахунку 1:2 на користь Челсі примудрився на третій компенсованій хвилині розстріляти ворота "синіх" буквально з кількох метрів та принести "клинкам" один пункт в актив. Як то кажуть, слів немає – одні емоції. І це проти команди, яка вже фактично двома ногами у Чемпіоншипі...

Шеффілд Юнайтед — Челсі 2:2

Голи: Богл, 32, Макберні, 90+3 - Сілва, 11, Мадуеке, 66

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт (Макейті, 77), Ахмедходжич, Робінсон — Богл, Гамер, Арбластер, Осборн, Трасті (Арчер, 87) — Макберні, Бреретон

Челсі: Петрович — Дісасі, Чалоба, Сілва, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Палмер (Чуквуемека, 74), Галлагер, Мадуеке (Мудрик, 82) — Джексон

Попередження: Бреретон, Робінсон, Робінсон, Арбластер, Ахмедходжич — Чалоба, Кукурелья.

⚽️ Важлива перемога Тоттенгема над Ноттінгем Форест. П'яте місце у Лізі чемпіонів для Англії ще не гарантовано від слова зовсім, тому ігнорувати боротьбу за потрапляння до топ-4 таблиці надто передчасно. Зважаючи на це "шпори" не можуть не радіти, адже вони скористалися осічкою Астон Вілли з Брентфордом і випередили її за додатковими показниками, маючи в активі ще один матч у запасі (нехай і суперник в тому матчі — це Манчестер Сіті).

Тоттенгем – Ноттінгем Форест 3:1

Голи: Мурілло 15 (авт.), ван де Вен 53, Порро 58 – Вуд 27

Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удогі – Біссума (Гейб’єрг 46), Сарр (Бентанкур 46) – Джонсон (Скарлетт 89), Меддісон (Кулусевскі 76), Вернер (Ло Чельсо 76) – Сон

Ноттінгем Форест: Селс – Вільямс (Монтьєль 86), Омобаміделе, Мурілло, Айна – Єйтс (Сангаре 81), Данілу (Рейна 80) – Еланга, Гіббс-Вайт (Домінгес 68), Хадсон-Одої – Вуд (Орігі 68)

Попередження: Вернер, Бентанкур – Єйтс, Гіббс-Вайт, Вільямс, Данілу

Найкращий тренер туру: Мікель Артета (Арсенал)

ЯК ЗМІНИЛИСЯ ШАНСИ НА ЧЕМПІОНСТВО ПІСЛЯ МАТЧІВ 32 ТУРУ?

- МАНЧЕСТЕР СІТІ: 39,7% (+6,1%)

- ЛІВЕРПУЛЬ: 31,3% (-13,7%)

- АРСЕНАЛ: 29,0% (+7,6%)

* увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

У кожного свої вболівальники:

Андре Онана після переходу в Манчестер Юнайтед: