Завершился еще один поединок сегодняшнего игрового дня.
Нигерия - Египет, twitter.com/CAF_Online
11 января 2022, 19:57
В поединке первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии одержала минимальную победу над национальной командой Египта со счетом 1:0.
Единственный и победный гол в матче был забит на 30 минуте поединка, а его автором стал нападающий Лестера Келечи Ихеаначо.
Таким образом, Нигерия набрала три очка и возглавила группу D. Второй матч группы между сборными Судана и Гвинеи-Бисау состоится сегодня, 11 января, в 21:00 по киевскому времени.
Нигерия — Египет 1:0
Гол: Ихеаначо, 30.
Нигерия: Окойе — Айна, Трост-Эконг, Омеруо (Аджайи, 80), Зайду — Ихеаначо (Нвакали, 80), Ндиди, Арибо — Чуквуэзе (Эджуке, 72), Саймон (Ивоби, 90+1), Авоньи (Умар, 72).
Египет: Эль-Шенави — Тавфик (Монем, 12), Хегази, Хамди (Шериф, 90), Эль-Фоту (Ашраф, 46) — Эль-Ненни, Фатхи — Салах, Трезеге (Сайед, 58), Мармуш — Мохамед (Собхи, 58).