Кубок Африканских Наций

Завершился еще один поединок сегодняшнего игрового дня.

В поединке первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии одержала минимальную победу над национальной командой Египта со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче был забит на 30 минуте поединка, а его автором стал нападающий Лестера Келечи Ихеаначо.

Таким образом, Нигерия набрала три очка и возглавила группу D. Второй матч группы между сборными Судана и Гвинеи-Бисау состоится сегодня, 11 января, в 21:00 по киевскому времени.

Нигерия — Египет 1:0

Гол: Ихеаначо, 30.

Нигерия: Окойе — Айна, Трост-Эконг, Омеруо (Аджайи, 80), Зайду — Ихеаначо (Нвакали, 80), Ндиди, Арибо — Чуквуэзе (Эджуке, 72), Саймон (Ивоби, 90+1), Авоньи (Умар, 72).

Египет: Эль-Шенави — Тавфик (Монем, 12), Хегази, Хамди (Шериф, 90), Эль-Фоту (Ашраф, 46) — Эль-Ненни, Фатхи — Салах, Трезеге (Сайед, 58), Мармуш — Мохамед (Собхи, 58).