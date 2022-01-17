Кубок Африканских Наций

Поражение от Экваториальной Гвинеи может дорого обойтись действующим чемпионам Африки.

Во втором туре группового раунда Кубка африканских наций действующий чемпион континента Алжир в случае не проигрыша Экваториальной Гвинее мог повторить рекордную беспроигрышную серию национальной сборной Италии.

Однако сенсационное поражение прервало серию Алжира, у которого так и осталось 36 матчей.

Чемпионы Африки с одним набранным очком занимают последнее место в группе Е.

Учитывая, что "лисы пустыни" в последнем туре встречаются со сборной Кот-д'Ивуара, лидирующей в группе, их шансы продолжить борьбу за титул выглядят призрачно.