Кубок Африканских Наций

Стало известно имя последнего четвертьфиналиста турнира.

В заключительном поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Экваториальной Гвинеи одержала победу над национальной командой Мали в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал турнира.

Основное время матча, как и дополнительное закончилось без забитых мячей со счетом 0:0.

Игра получилась не особо интересной, так как команды лишь по разу попали в створ ворот друг друга.

В серии пенальти более удачливыми оказались футболисты сборной Экваториальной Гвинеи, которая в четвертьфинале турнира сыграет против национальной команды Сенегала.

Мали — Экваториальная Гвинея 0:0 (по пенальти 5:6)

Мали: Мункоро — Амари Траоре, Сако, Куяте, М. Айдара — А. Айдара (Дьенг, 108), Камара, Биссума (Адама Траоре, 70) — Адама Траоре (Дженепо, 70), Думбия, Коне (Туре, 84).

Экваториальная Гвинея: Овоно — Акапо, Обьянг, Коко, Ндонг — Сальвадор, Ганет, Пелин (Белима, 82), Миранда (Буйла, 63) — Бикоро (Энеме, 82), Дориан (Нсуэ, 63).

Предупреждения: Думбия — Сальвадор, Миранда, Ганет, Бикоро.