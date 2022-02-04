Благодаря точным ударам с одиннадцатиметровой отметки египтяне прошли в финал турнира.
cafonline.com
04 февраля 2022, 07:59
Сборная Египта в полуфинальном матче Кубка африканских наций обыграла Камерун и прошла в финал турнира.
По информации OptaJean, "фараоны" выиграли в серии послематчевых пенальти уже в шестой раз. Это рекордный показатель в истории турнира.
Помимо этого Египет добыл седьмую победу в последних семи полуфинальных матчах КАН, в которых принимал участие.
В финале турнира Египет встретится с Сенегалом. Игра состоится 6 февраля.