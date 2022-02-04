Кубок Африканских Наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Кубка африканских наций.

Во втором полуфинальном поединке сборная Камеруна разыграла с Египтом последнюю путевку в заключительную стадию турнира.

По итогам основного времени и двух овертаймов командам так и не удалось выявить сильнейшего и реализовать свои моменты, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, ввиду чего противостояние перешло в послематчевую серию пенальти.

Футболисты сборной Египта оказались более удачливыми в данном компоненте и пробились в финал Кубка африканских наций, где встретятся с национальной командой Сенегала. Обладатель трофея станет известен 6 февраля.

Обзор матча:

Камерун — Египет 0:0 (по пенальти 1:3)

Камерун: Онана — Кастеллетто (Мукуди, 99), Нгаде-Нгаджуи, Толо — Фэ, Замбо-Ангисса, Гвет (Леа-Силики, 80), Онгла (Онана, 108) — Нгамале (Н`Жи, 86), Токо-Экамби (Бассогог, 98), Абубакар.

Египет: Абу-Габаль — Камаль (Ашур, 85), Мохамед Абдельмонем, Хамди, Эль-Фоту — Эль-Ненни (Моханад Абдельмонем, 86), Фатхи, Эль-Сулайя (Трезеге, 46) — Салах, Мармуш (Собхи, 63), Мохамед (Шериф, 105 (Зизо, 118)).

Предупреждения: Гвет — Камаль, Эль-Ненни.