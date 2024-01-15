Кубок Африканских Наций

Камерунці весь другий тайм грали у більшості, але змогли лише зрівняти цифри на табло.

У стартовому турі групового етапу Кубка африканських націй збірна Камеруну не змогла обіграти Гвінею. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Гвінейці відкрили рахунок на 10 хвилині зусиллями Мохамеда Байо, але потім наприкінці першого тайму залишилися в меншості після вилучення Франсуа Камано, який отримав пряму червону картку.

На початку другого тайму Камерун скористався чисельною перевагою та зрівняв цифри на табло. Автором голу став Франк Магрі.

Таким чином, після першого туру Сенегал посідає перше місце у групі С, обігравши Гамбію. У Камеруну та Гвінеї по одному набраному балу. Свої наступні матчі Камерун та Гвінея проведуть 19 січня.

Камерун — Гвінея 1:1

Голи: Магрі, 51 — Байо, 10.

Вилучення: Камано, 45+3 (пряма червона картка).