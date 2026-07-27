Англія

Французький та каталонський клуби зацікавилися півзахисником Манчестер Сіті, однак мадридці вже просунулися в переговорах із гравцем.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі опинився в центрі уваги одразу кількох європейських грандів. До Реала, який давно працює над можливим трансфером футболіста, приєдналися ПСЖ і Барселона.

За інформацією RMC Sport, паризький клуб спочатку не розглядав кандидатуру 30-річного іспанця, однак згодом вирішив включитися в боротьбу за чинного володаря Золотого м'яча.

Барселона також проявила інтерес до Родрі після серйозної травми Френкі де Йонга, через яку каталонці шукають підсилення в центр поля.

Втім, найкращі позиції в переговорах наразі зберігає Реал. Раніше повідомлялося, що мадридський клуб уже досяг принципової домовленості з футболістом щодо умов особистого контракту.

Чинна угода Родрі з Манчестер Сіті розрахована до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за оцінками Transfermarkt, становить близько 55 мільйонів євро.