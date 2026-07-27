Туреччина

Турецький клуб запропонував оренду з правом викупу, тоді як россонері погодяться лише на повноцінний продаж португальського вінгера.

Галатасарай розпочав переговори щодо переходу вінгера Мілана Рафаела Леау, однак перша пропозиція турецького клубу не влаштувала італійську сторону.

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, чемпіон Туреччини запропонував оформити оренду 27-річного португальця з правом подальшого викупу. Водночас керівництво Мілана наполягає виключно на повноцінному трансфері й не розглядає варіант тимчасового переходу.

Очікується, що 29 липня Леау приєднається до команди під час передсезонного турне Австралією. Водночас раніше футболіст уже давав зрозуміти, що не планує залишатися у складі міланського клубу.

Також повідомляється, що Фенербахче більше не претендує на португальця. Турецький клуб офіційно спростував інформацію про нібито готовність витратити 100 мільйонів євро на трансфер і зарплату гравця.

Контракт Леау з Міланом чинний до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 португалець провів 31 матч, у яких забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.