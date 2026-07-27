Турецький клуб запропонував оренду з правом викупу, тоді як россонері погодяться лише на повноцінний продаж португальського вінгера.
Рафаел Леау, Getty Images
27 липня 2026, 14:15
Галатасарай розпочав переговори щодо переходу вінгера Мілана Рафаела Леау, однак перша пропозиція турецького клубу не влаштувала італійську сторону.
За інформацією Джанлуки Ді Марціо, чемпіон Туреччини запропонував оформити оренду 27-річного португальця з правом подальшого викупу. Водночас керівництво Мілана наполягає виключно на повноцінному трансфері й не розглядає варіант тимчасового переходу.
Очікується, що 29 липня Леау приєднається до команди під час передсезонного турне Австралією. Водночас раніше футболіст уже давав зрозуміти, що не планує залишатися у складі міланського клубу.
Також повідомляється, що Фенербахче більше не претендує на португальця. Турецький клуб офіційно спростував інформацію про нібито готовність витратити 100 мільйонів євро на трансфер і зарплату гравця.
Контракт Леау з Міланом чинний до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.
У сезоні-2025/26 португалець провів 31 матч, у яких забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.