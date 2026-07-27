Туреччина

Півзахисник збірної України вперше зіграв за турецький клуб, але його команда поступилася німецькому Айнтрахту з рахунком 0:3.

Руслан Маліновський провів свій перший матч у складі Трабзонспора після літнього переходу до турецького клубу. Українець вийшов у стартовому складі на товариський поєдинок проти франкфуртського Айнтрахта.

31-річний хавбек відіграв перший тайм, після чого головний тренер Фатіх Текке повністю оновив склад команди під час перерви.

Зустріч завершилася впевненою перемогою представника Бундесліги — 3:0. У складі Айнтрахта відзначилися Ларссон і Буркхардт, ще один м'яч став наслідком автоголу футболіста Трабзонспора.

Нагадаємо, Маліновський приєднався до турецького клубу цього літа після завершення контракту з Дженоа, підписавши угоду, розраховану на три сезони. Товариський матч з Айнтрахтом став для українця першим офіційним виходом на поле у футболці нового клубу.