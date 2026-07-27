Італія

Українець також змінить клуб.

Італійська Рома на цьогорічне літнє трансферне вікно запланувала посилення атакувальної ланки й найближчим часом виконає частину цього завдання за рахунок підписання нападника Болоньї Сантьяго Кастро.

За 21-річного аргентинця заплатять 30 млн євро + 5 млн євро + додадуть певний відсоток від майбутнього продажу гравця.

Контракт із новачком буде підписано до 2031 року із зарплатнею в 2,2 млн євро за сезон + бонуси.

Однак на цьому перемовини поміж "вовками" та "россоблу" себе не вичерпали.

Клуби також домовились, що наступний сезон український нападник Роми Артем Довбик проведе в Болоньї на правах оренди.

Столичний клуб при цьому покриватиме частину його зарплатні в 3,5 млн євро на рік.