Німеччина

Захисник збірної України отримав розрив внутрішньої зв'язки правого коліна й пропустить найближчі тижні.

Боруссія Менхенгладбах офіційно повідомила про характер травми Юхима Коноплі, яку українець отримав у товариському матчі проти Рот-Вайсса.

Після медичного обстеження у 26-річного захисника діагностували розрив внутрішньої зв'язки правого коліна. У клубі зазначили, що футболіст буде змушений пропустити найближчий період, хоча точні терміни відновлення поки не називаються.

Спортивний директор Боруссії Менхенгладбах Рувен Шредер висловив підтримку українському новачку.

"Нам усім дуже шкода Юхима. Він чудово розпочав свій шлях у команді, приніс багато енергії та вже на тренуваннях продемонстрував свої сильні якості.

Але він боєць. Одразу після того, як дізнався про діагноз, показав правильний настрій і вже працює над поверненням. Ми, зі свого боку, зробимо все можливе, щоб допомогти йому якнайшвидше відновитися".

Конопля отримав ушкодження вже на 12-й хвилині спарингу після жорсткого підкату суперника. Для українця це був лише другий матч у складі німецького клубу після літнього переходу. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що відновлення захисника триватиме кілька тижнів.