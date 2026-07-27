Італія

Нападник Роми вже дав згоду на перехід, а назустріч римлянам має вирушити Сантьяго Кастро.

Болонья досягла домовленості з Ромою щодо переходу українського нападника Артема Довбика на правах оренди.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до червня 2027 року. Форвард уже погодився на зміну клубу та у вівторок вирушить на медичне обстеження перед завершенням трансферу.

Частиною домовленості між клубами стане перехід форварда Болоньї Сантьяго Кастро до Роми.

У сезоні-2025/26 Довбик через низку травм провів 20 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість 29-річного українського нападника становить 15 мільйонів євро.