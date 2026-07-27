Головний тренер "містян" заявив, що прагне допомогти англійському півзахиснику повернути свій найкращий рівень після непростого періоду.
Філ Фоден Getty Images
27 липня 2026, 15:00
Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска прокоментував ситуацію навколо Філа Фодена, який цього тижня продовжив контракт із клубом.
Італійський фахівець наголосив, що вважає своїм обов'язком допомогти 26-річному хавбеку знову демонструвати футбол найвищого рівня.
"Я хочу допомогти Філу бути тим гравцем, якого ми всі хочемо бачити. Насамперед — заради нього самого, адже він має отримувати задоволення від футболу. Я знаю, наскільки це якісний футболіст. Коли Філ перебуває у хорошій формі та гарному настрої, він здатний вигравати матчі", — зазначив Мареска.
Наставник також нагадав про попередні успіхи вихованця клубу та висловив упевненість, що той здатен повернутися на свій найкращий рівень.
"Він був неймовірним у сезоні, коли ми оформили требл, а вже наступного року став найкращим гравцем сезону. Потім виникли певні труднощі, але я сказав йому, що допомогти йому — це моя відповідальність. Він свій для цього клубу, свій для мене. До того ж він уболівальник Манчестер Сіті", — додав тренер.
Разом із Манчестер Сіті Фоден виграв 6 титулів чемпіона Англії, Лігу чемпіонів, 3 Кубки Англії, 5 Кубків англійської ліги, 2 Суперкубка Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. За минулий сезон футболіст провів 50 поєдинків, забив 10 голів та віддав 7 гольових передач. Transfermarkt оцінює його вартість в 70 млн євро.