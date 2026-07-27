Англія

Головний тренер "містян" заявив, що прагне допомогти англійському півзахиснику повернути свій найкращий рівень після непростого періоду.

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска прокоментував ситуацію навколо Філа Фодена, який цього тижня продовжив контракт із клубом.

Італійський фахівець наголосив, що вважає своїм обов'язком допомогти 26-річному хавбеку знову демонструвати футбол найвищого рівня.

"Я хочу допомогти Філу бути тим гравцем, якого ми всі хочемо бачити. Насамперед — заради нього самого, адже він має отримувати задоволення від футболу. Я знаю, наскільки це якісний футболіст. Коли Філ перебуває у хорошій формі та гарному настрої, він здатний вигравати матчі", — зазначив Мареска.

Наставник також нагадав про попередні успіхи вихованця клубу та висловив упевненість, що той здатен повернутися на свій найкращий рівень.

"Він був неймовірним у сезоні, коли ми оформили требл, а вже наступного року став найкращим гравцем сезону. Потім виникли певні труднощі, але я сказав йому, що допомогти йому — це моя відповідальність. Він свій для цього клубу, свій для мене. До того ж він уболівальник Манчестер Сіті", — додав тренер.

Разом із Манчестер Сіті Фоден виграв 6 титулів чемпіона Англії, Лігу чемпіонів, 3 Кубки Англії, 5 Кубків англійської ліги, 2 Суперкубка Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. За минулий сезон футболіст провів 50 поєдинків, забив 10 голів та віддав 7 гольових передач. Transfermarkt оцінює його вартість в 70 млн євро.