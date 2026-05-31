Наставник Арсенала розповів, що бразильський захисник сам виявив бажання пробити п’ятий одинадцятиметровий у серії проти ПСЖ.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував невдалий пенальті Габріела у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Саме удар бразильця став вирішальним у післяматчевій серії, яку лондонці програли.

За словами іспанського фахівця, рішення довірити п’ятий удар захиснику не було випадковим.

"Він хотів виконати п'ятий удар. Ми готувалися та тренувалися саме для такого моменту.

Зазвичай пенальті виконують Букайо Сака, Мартін Едегор і Кай Гаверц. Але ми знали, що якщо ми дійдемо до додаткового часу та серії пенальті, то пенальті реалізуватимуть інші гравці", — зазначив Артета.

Тренер також підкреслив, що в подібних ситуаціях ключову роль відіграє психологічна стійкість і здатність впоратися з тиском.

"У таких ситуаціях потрібно справлятися з тиском. На жаль, нам забракло тієї точності, яку продемонстрував суперник, і саме тому ми не змогли перемогти", — підсумував наставник Арсенала.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ та Арсенал завершили основний і додатковий час із рахунком 1:1, після чого французький клуб здобув перемогу в серії пенальті та захистив титул чемпіона Європи.