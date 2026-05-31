Півзахисник ПСЖ став ключовою фігурою вирішального матчу проти Арсенала та заслужив визнання від УЄФА.

УЄФА визнала хавбека ПСЖ Вітінью найкращим футболістом фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26, у якому французький клуб здолав Арсенал у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час.

Португальський півзахисник провів на полі 105 хвилин і залишив гру незадовго до післяматчевої серії 11-метрових ударів.

За статистикою УЄФА, Вітінья подолав 12,7 кілометра під час матчу та продемонстрував вражаючу точність передач — 97%.

