Ліга чемпіонів

Команда Мікеля Артети програла ПСЖ у серії післяматчевих пенальті.

У цьому матчі середній показник володіння м'ячем від команди Мікеля Артети становив 24,7% ігрового часу.

За інформацією Opta, це найнижчий показник володіння м'ячем у фіналах Ліги чемпіонів за всю історію ведення статистики з сезону-2003/04.

Також це найнижчий показник для "канонірів" під керівництвом Артети, коли його підопічні грали на полі у повному складі.

