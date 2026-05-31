Гравці Арсенала, Getty Images
31 травня 2026, 11:41
Лондонський Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів поступився ПСЖ у серії післяматчевих пенальті.
У цьому матчі середній показник володіння м'ячем від команди Мікеля Артети становив 24,7% ігрового часу.
За інформацією Opta, це найнижчий показник володіння м'ячем у фіналах Ліги чемпіонів за всю історію ведення статистики з сезону-2003/04.
Також це найнижчий показник для "канонірів" під керівництвом Артети, коли його підопічні грали на полі у повному складі.
