Вінгер парижан поділився своїми думками після гри з Арсеналом.

Вінгер ПСЖ Дезіре Дуе прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала за підсумками серії пенальті.

"Ми дуже, дуже горді цього вечора. Дуже щасливі та вдячні, зокрема й тому, що це був важкий матч проти чудової команди. Ми повинні привітати Арсенал, адже вони провели справді гарний сезон.

Але зараз ми просто зобов'язані насолодитися цим моментом як команда, як одна сім'я, бо ми цього заслужили.

Спочатку ми відсвяткуємо, а потім знову повернемось до наполегливої ​​роботи, тому що ми хочемо більшого. Ми по-справжньому голодні до перемог. У нас молодий колектив, і ми знаємо, наскільки ми амбітні. Так що наступного сезону потрібно буде повторити цей шлях", — наводить слова Дуе прес-служба УЄФА.

