Форвард ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен у серії пенальті в Будапешті обіграв лондонський Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА та захистив статус найкращого клубу Європи.

Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Хвіча Кварацхелія прокоментував виступ власної команди.

"Це справді неймовірно. Якісь такі емоції, які я не можу описати. Я дуже пишаюсь тим, що є частиною цієї команди.

У нас був складний сезон, але ми залишались у грі до кінця. І зрештою сьогодні ми стали чемпіонами Європи вдруге рази поспіль.

У серії пенальті завжди потрібна вдача, але також потрібно працювати заради того, щоб неї дістатись у такому матчі, і ми це зробили. Ми заслужили на перемогу, бо створили чимало моментів ще під час гри", — заявив грузинський виконавець.

Нагадаємо, що з цим досягненням ПСЖ Луїс Енріке ввійшов до "елітного" клубу тренерів у Лізі чемпіонів.