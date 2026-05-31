Ліга чемпіонів

Перемога в головному єврокубку забезпечила паризькому клубу рекордні виплати від УЄФА.

ПСЖ суттєво поповнить свій бюджет завдяки успішному виступу в Лізі чемпіонів сезону-2025/26. За інформацією Transfer News Live, загальний дохід французького гранда від турніру складе приблизно 150 мільйонів євро.

Найбільшу частину надходжень сформували виплати за телевізійні права, призові за проходження кожного раунду плей-оф та бонус за перемогу в турнірі. Окремо клуб отримає кошти за участь у майбутньому матчі за Суперкубок УЄФА.

Структура виплат виглядає так:

- телевізійні права — 34 млн євро;

- виплати за клубний коефіцієнт УЄФА — 11 млн євро;

- участь у фіналі — 18,6 млн євро;

- бонуси за результати в основному етапі турніру — 18,7 млн євро;

- вихід до 1/8 фіналу — 11 млн євро;

- вихід до чвертьфіналу — 12,5 млн євро;

- вихід до півфіналу — 15 млн євро;

- вихід до фіналу — 18,5 млн євро;

- бонус переможця Ліги чемпіонів — 6,5 млн євро;

- участь у Суперкубку УЄФА — 4 млн євро.

Також зазначається, що за два останні сезони виступів у Лізі чемпіонів ПСЖ заробив орієнтовно 300 мільйонів євро лише на виплатах від УЄФА. У цю суму не входять доходи від продажу квитків, комерційної діяльності та проведення домашніх матчів.