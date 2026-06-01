УЄФА представив символічну збірну Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Очікувано, найбільше представництво отримав тріумфатор цьогорічного розіграшу — французький ПСЖ. Парижани, які у драматичному фіналі здолали лондонський Арсенал (1:1 в основний та додатковий час, 4:3 у серії пенальті), представлені у збірній відразу п'ятьма виконавцями.

Фіналіст турніру, Арсенал, делегував до списку трьох футболістів. Ще дві позиції дісталися гравцям мюнхенської Баварії, а одне місце в обороні зайняв представник мадридського Атлетіко.

Помітною тенденцією, яка підкреслює цьогорічний єврокубковий спад іспанських грандів, стала абсолютна відсутність у збірній футболістів мадридського Реала та каталонської Барселони.

Обидві команди синхронно завершили свої виступи ще на стадії 1/4 фіналу турніру, через що їхні лідери не змогли пробитися до підсумкової команди сезону. Навіть найкращий бомбардир розіграшу Кіліан Мбаппе (15) не потрапив до команди найкращих.

Символічна збірна Ліги чемпіонів 2025/26 за версією УЄФА:

Воротар: Давід Рая (Арсенал)

Захисники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Габріел Магальяес (Арсенал), Маркіньос (ПСЖ), Маркос Льоренте (Атлетіко)

Півзахисники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал), Майкл Олісе (Баварія) Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Усман Дембеле (ПСЖ)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кварацхелію визнано найкращим гравцем Ліги чемпіонів 2025/26.