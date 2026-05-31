Німецький форвард нагадав про чемпіонство в АПЛ та подякував уболівальникам за підтримку протягом сезону.

Нападник Арсенала Кай Гавертц прокоментував невдачу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Лондонці поступилися в серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час, а сам німець став автором першого гола зустрічі.

Після матчу Гавертц поділився емоціями та подякував уболівальникам за підтримку впродовж усього сезону.

"Неймовірний сезон, який завершився не так, як ми всі мріяли. Але це не скасовує того факту, що ми, як і раніше, чемпіони Англії!

З нетерпінням чекаємо на можливість відсвяткувати це разом із тисячами вболівальників завтра в Північному Лондоні! Дякуємо за підтримку упродовж усього сезону", — сказав Гаверц.

Попри розчарування від поразки на європейській арені, Арсенал завершив кампанію з титулом чемпіона Англії.

