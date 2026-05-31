Нассер Аль-Хелаїфі поділився своїми емоціями після фіналу Ліги чемпіонів.
Нассер Аль-Хелаїфі та Луїс Енріке, Getty Images
31 травня 2026, 12:12
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував перемогу свого клубу у фіналі Ліги чемпіонів проти Арсеналу у серії післяматчевих пенальті.
"Це історичний день, один із улюблених днів у моєму житті. Я дуже пишаюся командою. Усі у нас сумнівалися, але ми вірили у наших гравців та наш штаб.
Луїс Енріке – дуже, дуже особливий тренер, людина та особистість. Він найкращий тренер у світі. Він зробив чудову роботу з командою.
Я сказав своїм хлопцям після першого тайму: "Ми переможемо". Присягаюся, я відчував це ще до матчу. Знаю нашу команду. Бачив це в їхніх очах. Ця перемога не лише для ПСЖ, вона для всіх, хто любить футбол.
Хоча й шкода Арсенал. Це теж відмінна команда та величезна їм повага", — наводить слова Аль-Хелаїфі журналіст Бен Джейкобс у соціальних мережах.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Арсенал.