Ліга чемпіонів

Капітан парижан поділився своїми думками після гри з Арсеналом.

Захисник та капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала за підсумками серії пенальті.

"Цього року почуття інші. Виграти один раз складно, а виграти два рази поспіль ще складніше!

Ми збираємося відсвяткувати цей титул із розмахом. І завтра ми теж продовжимо веселитись! Дякую всім на Парк де Пренс, у Парижі… Це неймовірно, ми живемо мрією.

Ми повинні продовжувати рухатися у правильному напрямку, щоб і надалі переживати ці чудові моменти з нашими вболівальниками, клубом, тренером, гравцями… У нас дуже молодий склад, ми можемо виграти втретє поспіль!", — наводить слова Маркіньйоса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Арсенал.