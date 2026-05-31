Капітан парижан поділився своїми думками після гри з Арсеналом.
Маркіньйос
31 травня 2026, 12:43
Захисник та капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала за підсумками серії пенальті.
"Цього року почуття інші. Виграти один раз складно, а виграти два рази поспіль ще складніше!
Ми збираємося відсвяткувати цей титул із розмахом. І завтра ми теж продовжимо веселитись! Дякую всім на Парк де Пренс, у Парижі… Це неймовірно, ми живемо мрією.
Ми повинні продовжувати рухатися у правильному напрямку, щоб і надалі переживати ці чудові моменти з нашими вболівальниками, клубом, тренером, гравцями… У нас дуже молодий склад, ми можемо виграти втретє поспіль!", — наводить слова Маркіньйоса прес-служба клубу.
