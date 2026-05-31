Ліга чемпіонів

Грузинський вінгер зіграв 16 матчів, у яких за системою гол+пас оформив вражаючі 16 пунктів.

Організатори головного європейського клубного турніру офіційно оголосили володаря нагороди найкращому футболісту Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Це престижне звання цілком заслужено отримав лідер атаки збірної Грузії Хвіча Кварацхелія, який продемонстрував неймовірну та зрілу гру на всьому єврокубковому шляху.

Грузинський вінгер демонстрував фантастичну ефективність протягом усієї кампанії, везучи команду за собою як на груповому етапі, так і в матчах на виліт. Загалом у цьому розіграші Ліги чемпіонів Кварацхелія зіграв 16 матчів, у яких за системою гол+пас оформив вражаючі 16 пунктів: забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Завдяки такому солідному гольовому доробку Хвіча став третім найкращим бомбардиром ( Мбаппе 15, Кейн 14) цього сезону Ліги чемпіонів, підтвердивши свій статус одного з найнебезпечніших атакувальних гравців планети.

Варто відзначити що у фіналі проти Арсеналу Хвіча заробив рятівний пенальті, який став переломним моментом зустрічі, допоміг команді зрівняти рахунок і зрештою виграти головний трофей Європи.