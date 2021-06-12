Копа Америка

Форвард Интера травмировался на тренировке.

Нападающий миланского Интера и сборной Чили Алексис Санчес не сможет помочь своей национальной команде в матчах группового этапа Кубка Америки. Об этом сообщает пресс-служба сборной Чили.

32-летний форвард получил мышечное повреждение на тренировке. Сроки его восстановления не разглашаются, но он остается в расположении национальной команды.

Напомним, на групповом этапе Кубка Америки, который стартует 13 июня, сборная Чили сыграет против Аргентины, Уругвая, Боливии и Парагвая.

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