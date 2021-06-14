Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Америки-2021.
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14 июня 2021, 12:21
В стартовом поединке Кубка Америки 2021 года сборная Бразилии одержала уверенную победу над Венесуэлой (3:0).
Победу подопечным Тите на старте домашнего турнира, принесли забитые мячи в исполнении Маркиньоса, Неймара и Габриэла Барбозы.
Видео голов и обзор матча:
Бразилия – Венесуэла 3:0
Голы: Маркиньос, 23, Неймар, 64 (с пенальти), Габриэл Барбоза, 89.
Бразилия: Алиссон — Лоди (Алекс Сандро, 46), Маркиньос, Милитао, Данило — Фред (Фабиньо, 85), Каземиро, Пакета (Рибейро, 46) — Неймар, Жезус (Винисиус, 85), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 65).
Венесуэла: Гратероль — Кумана, Маго, Мартинес, Ла Мантия, Гонсалес (Эрнандес, 90) — Касерес (Кастильо, 84), Мансано (Селис, 77), Морено, Мартинес — Аристегьета (Кордова, 77).
Предупреждения: Лоди, Габриэл Барбоза — Мансано, Маго.