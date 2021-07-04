Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.

Сборная Колумбии в серии послематчевых пенальти смогла обыграть национальную команду Уругвая и выйти в полуфинал Кубка Америки.

В основное и дополнительное время матча за 120 минут команды не смогли распечатать ворота, а в серии одиннадцатиметровых ударов более удачливыми оказались колумбийцы со счетом 4:2.

Видео голов и обзор матча:

Уругвай – Колумбия 0:0 (по пенальти 2:4)

Уругвай: Муслера — Винья, Годин, Хименес, Нандес — Бентакур, Весино, Вальверде (Касерес, 80), де Арраскаэта (Торрес, 68) — Кавани, Суарес.

Колумбия: Оспина — Тесильо, Санчес, Мина, Муньос — Диас, Куэльяр, Барриос, Борре (Борха, 87) — Сапата, Муриэль (Чара, 67).

Предупреждение: Годин.