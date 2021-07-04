Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.
Уругвай – Колумбия, Getty Images
04 июля 2021, 09:17
Сборная Колумбии в серии послематчевых пенальти смогла обыграть национальную команду Уругвая и выйти в полуфинал Кубка Америки.
В основное и дополнительное время матча за 120 минут команды не смогли распечатать ворота, а в серии одиннадцатиметровых ударов более удачливыми оказались колумбийцы со счетом 4:2.
Видео голов и обзор матча:
Уругвай – Колумбия 0:0 (по пенальти 2:4)
Уругвай: Муслера — Винья, Годин, Хименес, Нандес — Бентакур, Весино, Вальверде (Касерес, 80), де Арраскаэта (Торрес, 68) — Кавани, Суарес.
Колумбия: Оспина — Тесильо, Санчес, Мина, Муньос — Диас, Куэльяр, Барриос, Борре (Борха, 87) — Сапата, Муриэль (Чара, 67).
Предупреждение: Годин.