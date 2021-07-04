Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.

Сборная Аргентины в четвертьфинале Копа Америка не испытала проблем с национальной командой Эквадора, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Победу подопечным Лионеля Скалони принесли забитые мячи в исполнении Родриго Де Пауля и Лаутаро Мартинеса, а также Лионеля Месси, который помимо гола со штрафного отдал две голевые передачи.

Видео голов и обзор матча:

Аргентина – Эквадор 3:0

Голы: Де Пауль, 40, Мартинес, 84, Месси, 90+3.

Аргентина: Мартинес — Акуна, Отаменди, Пеццелья, Молина — Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Паредес (Родригес, 71), Де Пауль — Гонсалес (Тальяфико, 83), Месси, Мартинес (Агуэро, 90+4).

Эквадор: Галиндес — Эступиньян, Инкалиэ, Арболеда, Пресиадо (Кампана, 83) — Мендес, Груэсо (Эстрада, 46), Франко (Кайседо, 70) — Паласиос (Плата, 46), Мена, Валенсия.

Предупреждения: Отаменди, Гонсалес — Пресиадо, Франко, Эступиньян.

Удаление: Инкапиэ, 90+2 (прямая красная карточка).