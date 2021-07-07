Копа Америка

Капитан аргентинцев вновь помог своей команде одержать победу.

Сборная Аргентины обыграла Колумбию в матче 1/2 финала Кубка Америки 2021.

Отметим игру нападающих команды Скалони Лаутаро Мартинеса и Лионеля Месси, которые поучаствовали во взятии ворот колумбийской команды, а также успешно реализовали послематчевые пенальти.

В финале Аргентина будет играть против Бразилии, а Колумбия сыграет за 3-е место против Перу. Матчи пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Аргентина – Колумбия – 1:1 (пен – 3:2)

Голы: Лаутаро Мартинес, 7 – Диас, 61

Серия пенальти: Куадрадо – 0:1. Месси – 1:1. Санчес – 1:1 (вратарь). де Пауль – 1:1 (мимо). Мина – 1:1 (вратарь). Паредес – 2:1. Борха – 2:2. Лаутаро Мартинес – 3:2. Кардона – 3:2 (вратарь).

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Молина (Монтиэль, 46), де Пауль, Ло Сельсо (Паредес, 56), Родригес, Месси, Лаутаро Мартинес, Гонсалес (Ди Мария, 67).

Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра, 46), Муньос, Куадрадо, Куэльяр (Кардона, 46), Барриос, Сапата (Борха, 60), Борре (Чара, 46), Диас.

Предупреждения: Ло Сельсо, 21. Куадрадо, 45. Фабра, 55. Борха, 63. Монтиэль, 72. Муньос, 75. Кардона, 86. Родригес, 87. Барриос, 88. Пеццела, 90.