Копа Америка

Хавбек команды Скалони высказался о долгожданном триумфе на Кубке Америки.

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария, ставший лучшим игроком финального поединка Копа Америка против Бразилии, поделился впечатлениями от победы.

"Этот день мы никогда не забудем. Месси поздравил меня, я – его. Он сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец-то сегодня это случилось.

Родриго де Пауль дал мне идеальный пас, и получилось как на Олимпиаде против Нигерии.

Мы так сильно мечтали об этом, так боролись, чтобы достичь этой цели. Многие говорили нам не возвращаться без победы, но мы продолжали сражаться, и сегодня эта серия прервалась", – сказал хавбек.

Ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией.

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