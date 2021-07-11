Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария, ставший лучшим игроком финального поединка Копа Америка против Бразилии, поделился впечатлениями от победы.

"Этот день мы никогда не забудем. Месси поздравил меня, я – его. Он сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец-то сегодня это случилось.

Родриго де Пауль дал мне идеальный пас, и получилось как на Олимпиаде против Нигерии.

Мы так сильно мечтали об этом, так боролись, чтобы достичь этой цели. Многие говорили нам не возвращаться без победы, но мы продолжали сражаться, и сегодня эта серия прервалась", – сказал хавбек.

Ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией.

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