Хавбек команды Скалони высказался о долгожданном триумфе на Кубке Америки.
Анхель Ди Мария, getty images
11 июля 2021, 10:02
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария, ставший лучшим игроком финального поединка Копа Америка против Бразилии, поделился впечатлениями от победы.
"Этот день мы никогда не забудем. Месси поздравил меня, я – его. Он сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец-то сегодня это случилось.
Родриго де Пауль дал мне идеальный пас, и получилось как на Олимпиаде против Нигерии.
Мы так сильно мечтали об этом, так боролись, чтобы достичь этой цели. Многие говорили нам не возвращаться без победы, но мы продолжали сражаться, и сегодня эта серия прервалась", – сказал хавбек.
Ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.