Англия

Вингер "красных", судя по всему, забыл, что перед игрой нужно было встать на одно колено в рамках поддержки борьбы с дискриминацией.

Перед матчем Эвертон — Ливерпуль команды решили провести акцию Black Lives Matter, которая подразумевают перед собой борьбу с дискриминацией.

Все футболисты обеих команд, а также арбитр встречи Майк Дин встали на одно колено, в то время как сенегалец совершил рывок в сторону ворот Эвертона. После того, как он осознал, что произошло, он вернулся на свою половину поля и встал на одно колено.

Видео:

Sadio Mané was that eager to get started he forgot to kneel... pic.twitter.com/ig9e3iwROQ — Watch LFC at 🏠 (@Watch_LFC) June 21, 2020

Отметим, что акция Black Lives Matter началась после того, как был убит афроамериканец Джордж Флойд в грубой форме от полицейского.