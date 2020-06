Перед матчем Эвертон — Ливерпуль команды решили провести акцию Black Lives Matter, которая подразумевают перед собой борьбу с дискриминацией.

Все футболисты обеих команд, а также арбитр встречи Майк Дин встали на одно колено, в то время как сенегалец совершил рывок в сторону ворот Эвертона. После того, как он осознал, что произошло, он вернулся на свою половину поля и встал на одно колено.

Видео:

Sadio Mané was that eager to get started he forgot to kneel... pic.twitter.com/ig9e3iwROQ