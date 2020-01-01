Англия

Football.ua анонсирует матч 21-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Эвертоном.

Карло Анчелотти ожидает серьезнейшая проверка – выезд на Этихад в очередном туре АПЛ.

Манчестер Сити – Эвертон

1 января, 19:30, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В очередном туре Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле примет Эвертон. Для Карло Анчелотти это будет первая серьезная проверка, ведь до этого соперниками "ирисок" были Бернли и Ньюкасл – неплохие команды, но явно уступающие в классе "горожанам".

Пеп Гвардиола еще после матча с Вулверхэмптоном признал, что чемпионская гонка завершена. Таким образом, для "горожан" несколько изменилась задача на сезон – занять место в Лиге чемпионов и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

Что касается Эвертона, то сезон пошел не так, как хотелось бы того "ирискам", поэтому финишировать как можно дальше от зоны вылета будет уже неплохим результатом для них.

В первом круге команды встречались между собой и победу добыл Манчестер Сити (3:1).

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи. Победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,27, ничья – 6,30, а победа "ирисок" – 11,5.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сане, Ляпорт – Ивоби, Гомеш, Гбамен, Мартина

Под вопросом: Стоунз, Давид Силва – Шнайдерлин, Банингим.

Интересные факты:

Манчестер Сити побеждал в последних четырех встречах против Эвертона во всех турнирах.

"Горожане" забивают как минимум два гола в последних четырех играх против "ирисок" во всех турнирах.

Эвертон не проигрывает в последних пяти матчах в английской Премьер-лиге.