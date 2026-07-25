Німеччина

Німецький захисник U-19 підписав контракт із леверкузенським клубом до 2030 року.

івий вінгер Афонсу Морейра залишив Ліон заради Баєра.

Баєр офіційно оголосив про підписанняперейшов до леверкузенського клубу зКонтракт ізфутболістом розрахований. В минулому сезоні Ерляйн зіграв 31 поєдинок та віддав 5 гольових передач.Ерляйн вважається одним із перспективних молодих захисників Німеччини, а в Баєрі розраховують, що він продовжить свій розвиток у системі клубу та зможе поборотися за місце в основній команді. До цього була інформація, що л