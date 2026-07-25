Німецький захисник U-19 підписав контракт із леверкузенським клубом до 2030 року.
Ерляйн, gettyimages
25 липня 2026, 19:29
Баєр офіційно оголосив про підписання Луки Ерляйна
. Правий захисник збірної Німеччини U-19
перейшов до леверкузенського клубу з Гоффенгайма.
Контракт із 19-річним
футболістом розрахований до літа 2030 року
. В минулому сезоні Ерляйн зіграв 31 поєдинок та віддав 5 гольових передач.
Ерляйн вважається одним із перспективних молодих захисників Німеччини, а в Баєрі розраховують, що він продовжить свій розвиток у системі клубу та зможе поборотися за місце в основній команді. До цього була інформація, що лівий вінгер Афонсу Морейра залишив Ліон заради Баєра.