Баєр офіційно оголосив про підписання Луки Ерляйна. Правий захисник збірної Німеччини U-19 перейшов до леверкузенського клубу з Гоффенгайма.

Контракт із 19-річним футболістом розрахований до літа 2030 року. В минулому сезоні Ерляйн зіграв 31 поєдинок та віддав 5 гольових передач. 

Ерляйн вважається одним із перспективних молодих захисників Німеччини, а в Баєрі розраховують, що він продовжить свій розвиток у системі клубу та зможе поборотися за місце в основній команді. До цього була інформація, що лівий вінгер Афонсу Морейра залишив Ліон заради Баєра. 