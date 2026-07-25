Іспанія

Мадридський клуб упевнений, що зможе випередити конкурентів у боротьбі за вінгера РБ Лейпциг.

Реал Мадрид готує офіційну пропозицію в розмірі 120 мільйонів євро за вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. Про це повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас.



За інформацією джерела, у мадридському клубі впевнені, що саме їм вдасться виграти боротьбу за підписання молодого вінгера, незважаючи на інтерес з боку інших європейських грандів.



Реал розглядає Діоманде як одного з головних кандидатів на посилення атакувальної лінії та готовий зробити масштабну інвестицію заради його трансферу. Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків.

До цього була інформація, що "червоні бики" сказали "ні" мадридському Реалу, який напередодні запропонував 100 млн євро за гравця.