Англія

У Лондоні налаштовані рішуче, доки інші вагаються.

Леверкузенський Баєр у лавах своїх юнацьких команд виховав боснійського вундеркінда Керіма Алайбеговича, якого потім віддав австрійському РБ Зальцбург за 2 млн євро, щоб уже за сезон повернути за 8 млн євро в статусі учасника чемпіонату світу-2026.

Юнаку при цьому лише 18 років, а за ним уже вишукувалась черга з потенційних претендентів на трансфер.

І допоки італійські Ювентус та Фіорентина готували свої пропозиції, лондонський Челсі вирішив на чекати та одразу запропонував 40 млн євро за гравця.

Баєр тим часом вимагав від представників Серії A 30 млн євро + бонуси.

У минулому сезоні Алайбегович забив 13 голів та віддав чотири асисти в 44 матчах.