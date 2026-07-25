У Лондоні налаштовані рішуче, доки інші вагаються.
Керім Алайбегович, Getty Images
25 липня 2026, 12:37
Леверкузенський Баєр у лавах своїх юнацьких команд виховав боснійського вундеркінда Керіма Алайбеговича, якого потім віддав австрійському РБ Зальцбург за 2 млн євро, щоб уже за сезон повернути за 8 млн євро в статусі учасника чемпіонату світу-2026.
Юнаку при цьому лише 18 років, а за ним уже вишукувалась черга з потенційних претендентів на трансфер.
І допоки італійські Ювентус та Фіорентина готували свої пропозиції, лондонський Челсі вирішив на чекати та одразу запропонував 40 млн євро за гравця.
Баєр тим часом вимагав від представників Серії A 30 млн євро + бонуси.
У минулому сезоні Алайбегович забив 13 голів та віддав чотири асисти в 44 матчах.