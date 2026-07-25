Інше

Алжирський півзахисник розірве контракт із Міланом і приєднається до катарського клубу.

Минулого сезону Беннасер провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

найближчим часом стане гравцемПро це повідомив інсайдерЗа інформацією джерела,після розірвання контракту та приєднається до катарського клубу на правахПовідомляється, що між усіма сторонами вже досягнуто, а завершення трансферу очікується найближчим часом.