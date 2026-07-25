Ісмаель Беннасер найближчим часом стане гравцем Аль-Гарафи. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 27-річний алжирський півзахисник залишить Мілан після розірвання контракту та приєднається до катарського клубу на правах вільного агента.

Повідомляється, що між усіма сторонами вже досягнуто усної домовленості, а завершення трансферу очікується найближчим часом. Минулого сезону Беннасер провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.