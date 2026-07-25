Алжирський півзахисник розірве контракт із Міланом і приєднається до катарського клубу.
Беннасер, gettyimages
25 липня 2026, 17:59
Ісмаель Беннасер
найближчим часом стане гравцем Аль-Гарафи.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 27-річний алжирський півзахисник залишить Мілан
після розірвання контракту та приєднається до катарського клубу на правах вільного агента
.
Повідомляється, що між усіма сторонами вже досягнуто усної домовленості
, а завершення трансферу очікується найближчим часом. Минулого сезону Беннасер провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.