Англія

Маеда став першим японцем в історії "трактористів".

Іпсвіч на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Селтіком Дайдзеном Маедою.

Угода з 28-річним японцем розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу становила близько 12 мільйонів євро.

Маеда став першим японцем в історії "трактористів". Минулого сезону він провів 54 матчі, в яких забив 17 голів та віддав десять гольових передач. Також він відіграв три матчі на ЧС-2026, де забив один м'яч.

Раніше повідомлялося, що Діоп перейшов до Іпсвіч Таун.