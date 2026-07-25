Рома зробила запит до Фулгема щодо можливого переходу Оскара Бобба. Про це повідомляє ReteSport.

За інформацією джерела, римляни звернули увагу на 23-річного норвезького вінгера після того, як не змогли домовитися про підписання інших атакувальних футболістів.Бобб приєднався до Фулгема з Манчестер Сіті у січні цього року за 31,2 мільйона євро. Повідомляється, що хороші відносини між агентами сторін можуть допомогти в потенційних переговорах.

Наразі мова йде лише про початковий інтерес, а офіційної пропозиції щодо трансферу Рома ще не робила. В минулому сезоні Оскар зіграв 31 поєдинок та віддав 1 результативну передачу. 