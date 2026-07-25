Римський клуб звернувся до Фулгема щодо можливого трансферу норвезького вінгера.
Бобб, gettyimages
25 липня 2026, 18:18
Рома
зробила запит до Фулгема
щодо можливого переходу Оскара Бобба
. Про це повідомляє ReteSport
.
За інформацією джерела, римляни звернули увагу на 23-річного норвезького вінгера
після того, як не змогли домовитися про підписання інших атакувальних футболістів.Бобб приєднався до Фулгема
з Манчестер Сіті
у січні цього року за 31,2 мільйона євро
. Повідомляється, що хороші відносини між агентами сторін можуть допомогти в потенційних переговорах.
Наразі мова йде лише про початковий інтерес, а офіційної пропозиції щодо трансферу Рома ще не робила. В минулому сезоні Оскар зіграв 31 поєдинок та віддав 1 результативну передачу.