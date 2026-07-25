Іспанія

54-річний чоловік загинув внаслідок нещасного випадку під час реконструкції стадіону.

Іспанський футбольний клуб Барселона виступив з офіційною заявою щодо трагічного інциденту, який стався на їхній домашній арені. У пʼятницю під час виконання робіт з реконструкції стадіону Камп Ноу загинув 54-річний робітник.

За попередньою інформацією від регіональної поліції Каталонії, чоловік помер внаслідок сильного «удару», отриманого під час виконання робочих завдань. На місце події оперативно прибули екстрені служби, проте, на жаль, врятувати життя потерпілому не вдалося. Наразі правоохоронці проводять розслідування для встановлення всіх обставин трагедії.

"ФК Барселона глибоко шкодує з приводу смерті робітника, який вчора загинув внаслідок нещасного випадку на робочому місці під час ремонтних робіт на стадіоні Камп Ноу. Клуб висловлює найглибші співчуття та щиру підтримку його родині, друзям та колегам", — йдеться в офіційному повідомленні каталонського клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорта особисто звернувся до родини загиблого. Він висловив свої співчуття та запевнив, що клуб готовий надати їм будь-яку необхідну допомогу та перебуває у їхньому повному розпорядженні.

Масштабні будівельні роботи з оновлення легендарного стадіону розпочалися у червні 2023 року. Проєкт передбачає збільшення місткості арени до 105 000 глядацьких місць. Очікується, що повністю реконструкція буде завершена на початку 2028 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексфутболіст Бенфіки загинув внаслідок ДТП.