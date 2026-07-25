Інше

40-річний воротар, який став одним із головних відкриттів цьогорічного мундіалю, підпише контракт із місцевим грандом Коло-Коло

Голкіпер національної збірної Кабо-Верде Возінья, який феєрично провів чемпіонат світу 2026 року, нарешті визначився з місцем продовження кар'єри. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 40-річний гравець підпише контракт із чилійським футбольним клубом Коло-Коло. Угода між зірковим ветераном та його новим клубом буде чинною до зими 2028 року.

Зазначається, що зовсім скоро голкіпер пройде традиційний медичний огляд для завершення переходу. Варто нагадати, що на Мундіалі-2026 Возінья виступав у статусі вільного агента — його контракт із португальським клубом Шавеш, який грає у другому дивізіоні, добіг кінця в липні цього року.

Попри відсутність клубної прописки, він став одним із головних творців справжньої казки збірної Кабо-Верде на світовій першості. Нагадаємо, що дебютант чемпіонату світу дійшли до 1/16, поступившись Аргентині у овертаймі (2:3). Голкіпер провів на турнірі чотири поєдинки, у двох із яких зберіг свої ворота на замку.

Неймовірна гра Возіньї на турнірі принесла йому не лише контракт у Південній Америці, а й шалену популярність у соціальних мережах. Лише за час проведення ЧС-2026 кількість його підписників в Instagram злетіла зі скромних 50 тисяч до астрономічної позначки у 29 мільйонів користувачів.