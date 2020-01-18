Англия

Встреча команд завершилась со счетом 1:1

Поединок между Вест Хэмом и Эвертоном в 23-м туре АПЛ завершился со счетом 1:1. Счет на 40-й минуте открыл защитник "молотобойцев" Исса Диоп, но уже спустя 4 минуты Доминик Калверт-Льюин ответил точным ударом.

Вест Хэм – Эвертон 1:1

Голы: Диоп, 40 – Кэлверт-Льюин, 44.

Вест Хэм: Рандольф – Сабалета, Диоп, Огбонна, Крессуэлл – Снодграсс, Райс, Нобл, Форнальс (Масуаку, 60) – Лансини (Айети, 84) – Аллер.

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Мина, Холгейт, Динь – Уолкотт (Сидибе, 57), Дэвис, Делф, Бернард (Гордон, 46) – Кин (Ньяссе, 74), Кэлверт-Льюин.

Предупреждения: Сабалета.

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